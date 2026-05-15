Oula Fuel Marketing Company KSC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oula Fuel Marketing Company KSC hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oula Fuel Marketing Company KSC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,7 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel waren 41,6 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at