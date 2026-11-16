Our Bond stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Our Bond stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Our Bond vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 62,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -16,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at