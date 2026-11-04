Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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04.11.2026 08:00:28
Our house purchase is at risk from a frozen Revolut account
Access to our £37,000 deposit in a savings account is restricted after a ‘routine security review’
My wife’s Revolut account was frozen in what it calls a “routine security review” over a week ago. Nothing has been requested from her – no documents, the source of funds, or ID – yet, as a result, our house deposit of £37,000 in a joint savings account is also restricted.
We’re approaching the completion of our property purchase and have given notice on our rental home. Direct debits are bouncing and we’re concerned about our credit records.Continue reading...
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