Oura Aktie
WKN DE: OURA01 / ISIN: US6898821086
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29.09.2026 19:17:07
Oura pulls $15bn stock market listing days after announcement
The wearable technology company had been expected to list its shares in the US.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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