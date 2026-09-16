Oura Aktie
WKN DE: OURA01 / ISIN: NET000OURA01
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16.09.2026 17:00:04
Oura will struggle to justify pulse-racing $16bn valuation
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