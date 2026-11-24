Aggreko Aktie
WKN DE: A1JAX6 / ISIN: GB00B4WQ2Z29
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24.11.2026 11:12:31
Ousted BP chair Albert Manifold to join Aggreko board after IPO
Manifold responds to bullying allegations levelled against him and calls them ‘lies’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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