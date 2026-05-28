BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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28.05.2026 11:37:57
Ousted BP chairman hits back at 'lies' about his behaviour
Albert Manifold said no-one should be "allowed to hide behind anonymity" when commenting on his time at BP.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
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|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
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|28.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
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|28.04.26
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