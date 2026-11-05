Ouster: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ouster hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ouster ein EPS von -0,370 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 50,13 Prozent auf 59,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at