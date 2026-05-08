Ouster hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ouster präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,420 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ouster einen Umsatz von 32,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at