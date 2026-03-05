Ouster: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ouster hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,06 USD gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ouster im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 106,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 30,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,070 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ouster ein EPS von -2,080 USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 169,38 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 111,10 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at