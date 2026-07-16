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16.07.2026 06:31:29
Outcrop Silver Gold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Outcrop Silver Gold hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Outcrop Silver Gold hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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