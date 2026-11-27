Outcrop Silver Gold hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Outcrop Silver Gold hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,050 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,050 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at