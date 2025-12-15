15.12.2025 06:31:29

Outdoor Specialty Products: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Outdoor Specialty Products hat am 12.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 USD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Outdoor Specialty Products ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

