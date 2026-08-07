OUTFRONT Media hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OUTFRONT Media hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OUTFRONT Media 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 522,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 460,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at