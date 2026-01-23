OUTFRONT Media Aktie
WKN DE: A12FJC / ISIN: US69007J1060
|
23.01.2026 16:00:34
Outfront Media Surges 40% in One Year, Then Gets Cut Loose Despite 'Exceptional Performance'
On January 20, GraniteShares Advisors disclosed in an SEC filing that it sold out of Outfront Media (NYSE:OUT), liquidating 171,052 shares in a transaction estimated at $3.13 million.According to a January 20 SEC filing, GraniteShares Advisors reported selling all 171,052 shares of Outfront Media during the fourth quarter. The fund's reported position in the stock fell to zero by quarter-end, with the net position change also totaling $3.13 million.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OUTFRONT Media Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu OUTFRONT Media Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.