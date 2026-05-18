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18.05.2026 06:31:29
Outlook Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Outlook Therapeutics hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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