Outlook Therapeutics Aktie
WKN DE: A2PF3C / ISIN: US69012T2069
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09.10.2026 19:27:53
Outlook Therapeutics Names Greg DiPasquale Chief Commercial Officer
(RTTNews) - On Friday, Outlook Therapeutics (OTLK), a biopharmaceutical company developing and commercializing LYTENAVA for retinal diseases, announced Greg DiPasquale as Chief Commercial Officer.
Greg DiPasquale joined Outlook Therapeutics in December 2025 and will lead commercial operations as the company prepares to launch LYTENAVA in the U.S. before the end of 2026.
He has over 30 years of commercial leadership experience, including nearly 20 years in eye care and four previous retina product launches.
Previously, he led commercial operations at Harrow, national EYLEA sales at Regeneron, and Novartis' U.S. Retina sales team, launching BEOVU in 2019.
He also held senior roles at Bausch + Lomb, Carl Zeiss Vision, and Essilor USA.
On the Nasdaq, shares of Outlook Therapeutics were trading 1.21 percent higher at $0.5708.
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