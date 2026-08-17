Outlook Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Outlook Therapeutics hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Outlook Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 99,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at