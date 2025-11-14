OutlookConsulting gewährte Anlegern Blick in die Bücher

OutlookConsulting lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 29,62 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OutlookConsulting noch ein Gewinn pro Aktie von 17,29 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent auf 428,0 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 395,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at