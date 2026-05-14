Outokumpu: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Outokumpu lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 EUR gegenüber -0,040 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 1,45 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Outokumpu 1,52 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,006 EUR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,43 Milliarden EUR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at