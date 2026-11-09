Outokumpu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Outokumpu hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Outokumpu einen Gewinn von -0,070 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Outokumpu in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,56 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,30 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at