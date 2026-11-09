|
09.11.2026 06:31:29
Outokumpu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Outokumpu hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Outokumpu einen Gewinn von -0,070 EUR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Outokumpu in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,56 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,30 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!