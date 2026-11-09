Outokumpu: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Outokumpu hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im letzten Jahr hatte Outokumpu einen Gewinn von -0,040 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Outokumpu mit einem Umsatz von insgesamt 1,79 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at