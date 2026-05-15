Outokumpu vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Outokumpu hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Outokumpu 1,70 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at