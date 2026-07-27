Outotec gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Outotec hat am 24.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Outotec 0,080 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Outotec 1,33 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,174 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,36 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at