Outotec hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Outotec hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,25 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,17 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,160 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 1,29 Milliarden EUR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at