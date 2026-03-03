Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Kurze Konflikte gäben Rüstungswerten auch nur kurzzeitig zusätzlichen Auftrieb, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Analyse möglicher Auswirkungen des Iran-Kriegs. Grundsätzlich untermauerten sie allerdings den globalen Sicherheitsbedarf. Grundsätzlich sei völlig unklar, wie lange die aktuelle Eskalation im Nahen Osten andauere. Das militärische Ungleichgewicht zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite, könnte die militärische Auseinandersetzung allerdings kurz halten. BAE Systems sieht Rabier als starken Zulieferer für die US-Rüstung als stärksten Profiteur. Rheinmetall sei vergleichsweise gering tangiert.
Das Papier von Rheinmetall befand sich um 14:21 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 1 617,50 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 26,74 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 115 383 Stück. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 3,6 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Rheinmetall am 11.03.2026 präsentieren.
