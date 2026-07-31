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adidas-Analyse im Blick 31.07.2026 13:49:47

Outperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet adidas-Aktie

Outperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet adidas-Aktie

adidas-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Piral Dadhania genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas nach dem Kursrutsch infolge der vorgelegten Quartalszahlen von 210 auf 200 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Rutsch sei überzogen gewesen, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Dynamik der Marke Adidas sei solide, und die Qualität des Umsatzwachstums sei kaum zu bestreiten.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die adidas-Aktie musste um 13:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 158,55 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 26,14 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 871 500 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 4,5 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

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