Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Aktieneinstufung 05.06.2026 16:52:48

Outperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Airbus SE-Aktie

Outperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Airbus SE-Aktie

RBC Capital Markets hat die Airbus SE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für Mai auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Diese zeigten eine anhaltende Dynamik im zweiten Quartal, schrieb Ken Herbert am Freitag. Kurzfristig liege der Fokus weiterhin auf der Farnborough Airshow und dem Auslieferungsrhythmus.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Airbus SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 16:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 178,60 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 11,98 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 176 847 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 8,2 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Airbus SE am 29.07.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:16 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Airbus

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