Outperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens Energy-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergibt. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,5 Prozent auf 149,95 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,37 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 3 107 187 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 25,1 Prozent aufwärts. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 12.05.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST



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