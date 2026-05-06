Outperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zalando-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat Zalando nach Quartalszahlen des Online-Modehändlers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht die Aktie günstig bewertet und traut Zalando in den kommenden drei Jahren beim Ergebnis je Aktie prozentual zweistellige durchschnittliche Wachstumsraten zu.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 14:12 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 20,65 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 45,28 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 856 855 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 18,5 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 06.05.2026 wird Zalando Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDT





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