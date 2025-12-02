Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Analyse im Fokus
|
02.12.2025 09:18:09
Outperform für Airbus SE-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf einen vom Flugzeugbauer bestätigten Bericht über Probleme mit neuen A320-Rumpfteilen sei übertrieben, schrieb Douglas S Harned in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Airbus habe betont, diese beeeinträchtigten die Sicherheit nicht. Wo sich die Dicke der Rumpfteile der unteren Toleranzgrenze nähere, seien langfristig allerdings Materialermüdungserscheinungen möglich, was Kompensationszahlungen an Kunden nötig machen könnte. Zudem brauche Airbus nach den überraschend schwachen November-Flugzeugauslieferungen im Dezember einen Rekord, um die eigene Planung zu erfüllen. Werde diese knapp verfehlt, wäre das aber kein Drama.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 191,88 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 27,68 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 10 209 Airbus SE-Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2025 um 27,0 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Airbus SE wird am 19.02.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 245 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Airbus-Aktie bricht ein: Update für betroffene Maschinen eingespielt (finanzen.at)
|
01.12.25
|ROUNDUP 4: Airbus schockt mit Softwareärger und mangelhaften Teilen - Kursrutsch (dpa-AFX)
|
01.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)