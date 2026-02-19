Outperform für Airbus SE-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Douglas S. Harned das Airbus SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. Dem gegenüber stehe aber der Ausblick auf die diesjährigen Auslieferungen, der deutlich unter den Erwartungen liege. Daraus resultierend gelte dies auch für die Zielsetzungen bezüglich des operativen Gewinns (Ebit) und des Free Cashflows.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Airbus SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:13 Uhr mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 190,38 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 22,91 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70 657 Airbus SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 3,9 Prozent. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht.

