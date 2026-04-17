Outperform für Airbus SE-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der Luft- und Raumfahrtindustrie dürften im Erstausrüster-Bereich uneinheitlich ausfallen, schrieb Ken Herbert in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Im Rüstungssegment sowie in den Ersatzteil- und Wartungsgeschäften geht er von starken Ergebnissen aus. Höhere Treibstoffpreise und größere Unsicherheiten in der Lieferkette sollten das Aufwärtspotenzial der Sektoraktien in nächster Zeit begrenzen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Airbus SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14:27 Uhr 1,5 Prozent auf 174,20 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 29,16 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 238 003 Airbus SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 12,1 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:58 / EST



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