Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie unter der Lupe 13.02.2026 11:52:48

Outperform für Daimler Truck-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Outperform für Daimler Truck-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Diese Empfehlung gibt RBC Capital Markets für die Daimler Truck-Aktie aus.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden berichtete in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar von "Lebenszeichen" des Marktes in Nordamerika. Vor diesem Hintergrund bleibt Daimler Truck auch nach der bereits gestiegenen Bewertung sein "Top Pick", während er den Konkurrenten Volvo wegen dort geringerer Präsenz abstufte. Daimler werde mit einem 50-prozentigen Abschlag zum US-Konzern Paccar bewertet.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:36 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 42,71 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 17,07 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 165 074 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 14,4 Prozent zu Buche. Experten prognostizieren, dass Daimler Truck die Bilanz für Q4 2025 am 19.03.2026 vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truck

mehr Nachrichten