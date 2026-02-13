Outperform für Daimler Truck-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden berichtete in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar von "Lebenszeichen" des Marktes in Nordamerika. Vor diesem Hintergrund bleibt Daimler Truck auch nach der bereits gestiegenen Bewertung sein "Top Pick", während er den Konkurrenten Volvo wegen dort geringerer Präsenz abstufte. Daimler werde mit einem 50-prozentigen Abschlag zum US-Konzern Paccar bewertet.

Um 11:36 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 42,71 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 17,07 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 165 074 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 14,4 Prozent zu Buche. Experten prognostizieren, dass Daimler Truck die Bilanz für Q4 2025 am 19.03.2026 vorlegt.

