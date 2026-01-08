Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Aktuelle Analyse im Blick
|
08.01.2026 13:28:55
Outperform für Deutsche Bank-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. 2025 sei ein starkes Jahr für die Kapitalmärkte gewesen und auch die Aussichten für 2026 seien positiv, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden weltweiten Branchenstudie. Da sich das wirtschaftliche Umfeld weiter bessere und die gelockerte US-Regulierung die Kapitalmarktaktivität stütze, dürfte sich die Investmentbanking-Aktivität im laufenden Jahr weiter erholen. Unter den europäischen Investmentbanken seien in diesem Zusammenhang Deutsche Bank und Barclays hervorzuheben. Allerdings könnten geopolitische Ereignisse für negative Einflüsse sorgen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Bank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:12 Uhr 0,8 Prozent auf 33,28 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 14,20 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 235 995 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
15:58
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|Aktien, Zinsen & Co. 2026: Deutsche Bank erwartet volatile, chancenreiche Märkte (finanzen.at)
|
08.01.26
|Outperform für Deutsche Bank-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse (finanzen.at)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück (finanzen.at)
|
08.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.01.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)