Outperform für Deutsche Bank-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Das Frankfurter Bankhaus habe im ersten Quartal ergebnisseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Mittwoch in ihrer Schnelleinschätzung. Sie hob mit den Kreditausfallrückstellungen und der Kernkapitalquote (CET1) aber auch negative Aspekte hervor.

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Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 09:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 26,47 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 32,25 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 682 540 Deutsche Bank-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 20,1 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:35 / EDT



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