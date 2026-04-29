Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Analyse im Fokus 29.04.2026 10:04:47

Outperform für Deutsche Bank-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Outperform für Deutsche Bank-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen hat eine gründliche Analyse des Deutsche Bank-Papiers durchgeführt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Das Frankfurter Bankhaus habe im ersten Quartal ergebnisseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Mittwoch in ihrer Schnelleinschätzung. Sie hob mit den Kreditausfallrückstellungen und der Kernkapitalquote (CET1) aber auch negative Aspekte hervor.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Bank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 09:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 26,47 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 32,25 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 682 540 Deutsche Bank-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 20,1 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com

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