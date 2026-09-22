Outperform für MTU Aero Engines-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Die Unternehmen mit Servicegeschäft im zivilen Luftfahrtbereich würden trotz hervorragender Ergebnisse wegen der hohen Ölpreise mit abgestraft, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Risiken stiegen zwar weiter, da im Iran und der Ukraine kein Kriegsende in Sicht sei. Ein "Horrorszenario" hält er aber für höchst unwahrscheinlich. Denn der Luftverkehr halte sich ordentlich und die Auftragsbücher von Safran, MTU, und Rolls Royce seien prall gefüllt für die kommenden zwölf Monate.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 14:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 357,80 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 25,77 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 25 776 Stück. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 1,9 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte MTU Aero Engines am 29.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.