Outperform für Rheinmetall-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Rheinmetall dürfte das Quartal von einem starken Auftragseingang geprägt gewesen sein.

Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 929,70 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 72,10 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63 501 Rheinmetall-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 39,8 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT



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