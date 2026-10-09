Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Experten-Analyse
|
09.10.2026 11:58:51
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Rheinmetall dürfte das Quartal von einem starken Auftragseingang geprägt gewesen sein.
Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 929,70 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 72,10 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63 501 Rheinmetall-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 39,8 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
14:32
|Paris und Berlin wollen Panzerprojekt MGCS weiter vorantreiben (dpa-AFX)
|
12:27
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|936,30
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.