Outperform für RWE-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

RBC Capital Markets hat die RWE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 44 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Zuschlag an RWE bei umfangreichen Auktionen von Windkraftprojekten in Großbritannien sei ein starker Jahresauftakt gewesen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei zudem optimistisch hinsichtlich des Geschäfts mit Batteriespeichern und Gaskraftwerken.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von RWE legte um 11:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 51,54 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 12,53 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden via XETRA 550 781 RWE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 13,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

