Outperform für RWE-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Die kanadische Bank RBC hat RWE nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Neu seien weitere Einzelheiten des Energiekonzerns zu den Investitionsplänen sowie künftigen Wachstumsoptionen gewesen, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 09:23 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 58,04 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 11,99 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 171 100 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 30,8 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT





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