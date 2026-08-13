RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Experten-Analyse
|
13.08.2026 09:39:06
Outperform für RWE-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
Die kanadische Bank RBC hat RWE nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Neu seien weitere Einzelheiten des Energiekonzerns zu den Investitionsplänen sowie künftigen Wachstumsoptionen gewesen, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag in einer ersten Reaktion.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 09:23 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 58,04 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 11,99 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 171 100 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 30,8 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
14.08.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 66 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
14.08.26
|Overweight von Barclays Capital für RWE-Aktie (finanzen.at)
|
14.08.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
14.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
13.08.26
|RWE-Aktie fester: Höhere Nettoinvestitionen prägen die Bilanz zum ersten Halbjahr (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
13.08.26
|Analyse: So bewertet DZ BANK die RWE-Aktie (finanzen.at)