Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Rating im Fokus
|
15.01.2026 12:07:48
Outperform für Scout24-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 125 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Bei Scout24 lobten sie die herausragende Innovationskraft, für den Portalbetreiber sei die KI weniger kritisch.
Aktieninformation im Fokus: Die Scout24-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Um 11:49 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 85,20 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 23,24 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 31 254 Scout24-Aktien gehandelt. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 0,7 Prozent ein. Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
