Outperform für Scout24-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Zahlenwerk habe leicht über den Erwartungen gelegen und der Internetportal-Betreiber gehe nun davon aus, das obere Ende seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu erreichen, schrieb Annick Maas in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das sei zwar vom Markt bereits erwartet worden, für die Stimmung dürfte es aber dennoch positiv sein.

Aktienanalyse online: Die Scout24-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:20 Uhr 4,6 Prozent im Plus bei 89,45 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 0,61 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57 595 Scout24-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 6,3 Prozent nach oben. Scout24 dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:59 / UTC



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