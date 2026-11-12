Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktienbewertung
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12.11.2026 10:04:54
Outperform für Siemens-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie erwartet am Donnerstag eine positive Reaktion von Investoren auf den Quartalsbericht. Die mittelfristigen Ziele seien aufgrund eines optimistischeren Ausblicks angehoben worden.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Siemens konnte um 09:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 287,45 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 14,80 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 445 512 Siemens-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 22,8 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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