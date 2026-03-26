Outperform für Siemens Energy-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Für Europas größte Energietechnikunternehmen wird die Aufrechterhaltung ihrer globalen Marktführerschaft wahrscheinlich davon abhängen, in der nächsten Technologiewelle die Nase vorn zu haben, schrieb Alasdair Leslie in einem am Donnerstag vorliegenden Bericht. In seiner Reihe über die Schlüsseltechnologien und -unternehmen der Zukunft beschäftigte sich der Analyst dieses Mal mit den Chancen und Risiken von Solid-State-Transformatoren (SST). Zudem lieferte er eine "Bottom-up"-Schätzung des potenziellen Marktvolumens dieser aufgrund ihrer höheren Energieeffizienz wesentlichen Infrastruktur für KI-Rechenzentren.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:57 Uhr um 3,8 Prozent auf 152,40 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 1,57 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 662 196 Siemens Energy-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 27,1 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.