Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Einstufung im Blick
|
26.03.2026 13:13:47
Outperform für Siemens Energy-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Für Europas größte Energietechnikunternehmen wird die Aufrechterhaltung ihrer globalen Marktführerschaft wahrscheinlich davon abhängen, in der nächsten Technologiewelle die Nase vorn zu haben, schrieb Alasdair Leslie in einem am Donnerstag vorliegenden Bericht. In seiner Reihe über die Schlüsseltechnologien und -unternehmen der Zukunft beschäftigte sich der Analyst dieses Mal mit den Chancen und Risiken von Solid-State-Transformatoren (SST). Zudem lieferte er eine "Bottom-up"-Schätzung des potenziellen Marktvolumens dieser aufgrund ihrer höheren Energieeffizienz wesentlichen Infrastruktur für KI-Rechenzentren.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:57 Uhr um 3,8 Prozent auf 152,40 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 1,57 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 662 196 Siemens Energy-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 27,1 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
26.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
26.03.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
26.03.26
|Zurückhaltung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)