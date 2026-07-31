Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Aktuelle Analyse im Blick 31.07.2026 11:43:47

Outperform für Siemens Healthineers-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Outperform für Siemens Healthineers-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

RBC Capital Markets-Analyst Natalia Webster hat eine ausführliche Untersuchung des Siemens Healthineers-Papiers durchgeführt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Alles in allem hat Analystin Natalia Webster laut einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung eine leicht negative Kursreaktion erwartet. Sie verwies auf die starke Kursentwicklung in der Woche vor dem Quartalsbericht und auf die durchwachsene Prognoseänderung des Medizintechnikkonzerns. Die bestätigte Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie und das starke Auftrags/Umsatz-Verhältnis seien durch die schwächere Entwicklung im Bereich Diagnostik samt deshalb gesenkter Konzernumsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 relativiert worden, schrieb sie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Kaum Bewegung ließ sich um 11:27 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 37,22 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 20,90 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 1 178 571 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 15,1 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:21 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Siemens AG

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