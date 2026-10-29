Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Investment-Tipp 29.10.2026 12:52:47

Outperform für Volkswagen (VW) vz-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Outperform für Volkswagen (VW) vz-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick im Einklang mit der Gewinnwarnung aus dem September bestätigt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag.

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Die Aktie notierte um 12:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 70,42 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 63,31 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 494 248 Stück. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 27,5 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 29.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Bocman1973 / Shutterstock.com

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