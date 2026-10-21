Outperform-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des adidas-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Aneesha Sherman.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen übertroffen und dank der Rückerstattung von US-Zöllen ein rekordhohes operatives Ergebnis erzielt, schrieb Aneesha Sherman am Mittwoch. Unter anderem deswegen habe Adidas auch das Gewinnziel für 2026 erhöht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 161,75 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 51,47 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 241 200 Stück gehandelt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 2,5 Prozent nach. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:46 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.