Outperform-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Alexia Howard bewertete am Freitag die jüngste Anleger-Rotation nach den US-Zwischenwahlen aus Sicht des zuletzt begehrteren Konsumgütersektors. Maßgeblich dafür sei wohl der vorübergehende Rückzug der Anleger aus dem Technologiesektor gewesen, aber es gebe auch branchenspezifische Komponenten, die für eine bessere fundamentale Lage sprächen. Die Experten des US-Analysehauses raten eher zu Aktien aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter, die günstig blieben. Basiskonsumgüter-Werte schätzen sie neutral ein.

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Die Aktie notierte um 14:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 177,40 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 38,11 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 119 226 adidas-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 6,9 Prozent aufwärts. Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.