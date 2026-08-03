Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Investment-Tipp
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03.08.2026 14:49:48
Outperform-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einer erneut gesenkten Jahresprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Callum Elliott sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer Gewinnwarnung enormen Ausmaßes, in deren Folge der Analystenkonsens wohl um 15 Prozent sinken dürfte. Angesichts der ausbleibenden Fortschritte, die der Konsumgüterkonzern mit seiner Kernmarke Nivea mit ihrem zuletzt sehr schwachen Wachstums mache, sei dies aber auch kein so großer Schock.
Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Beiersdorf-Aktie musste um 14:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 77,86 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22,01 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 558 748 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 15,8 Prozent. Am 05.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|13:55
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|22.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|14:33
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|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
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|Barclays Capital
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|80,34
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