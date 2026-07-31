BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Aktienanalyse 31.07.2026 12:04:47

Outperform-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Outperform-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Die BMW-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 85 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem der Autohersteller seinen Ausblick bereits gesenkt hatte, seien die Erwartungen an die Zahlen zum zweiten Quartal nicht allzu hoch gewesen, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun komme es darauf an, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:48 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 59,70 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 37,35 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 305 604 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 32,2 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto,Harold Cunningham/Getty Images

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